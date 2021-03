Accordo con i sindacati: Just Eat contrattualizza i rider (Di martedì 30 marzo 2021) Accordo tra Just Eat e sindacati: rider assunti con contratto nazionale logistica. Interessati circa 4mila lavoratori in tutta Italia È stato sottoscritto nella giornata di ieri l’Accordo aziendale tra i rappresentanti di JustEatTAKEAWAY.com Express Italy Srl, assistiti dall’avvocato Giampiero Falasca, e i rappresentanti delle categorie Cgil, Cisl, Uil dei trasporti di Filt, Fit, Uiltrasporti e dei rappresentanti dei lavoratori… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 30 marzo 2021)traEat eassunti con contratto nazionale logistica. Interessati circa 4mila lavoratori in tutta Italia È stato sottoscritto nella giornata di ieri l’aziendale tra i rappresentanti diEatTAKEAWAY.com Express Italy Srl, assistiti dall’avvocato Giampiero Falasca, e i rappresentanti delle categorie Cgil, Cisl, Uil dei trasporti di Filt, Fit, Uiltrasporti e dei rappresentanti dei lavoratori… L'articolo Corriere Nazionale.

