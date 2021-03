1821-2021 | duecento anni fa la Grecia si liberava dagli ottomani ma non dai futuri default

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Festeggiare il bicentenario della Rivoluzione greca che sancì la fine del giogo ottomano può essere utile, oltre che per il ricordo storico, anche per analizzare geopoliticamente e finaziariamente le relazioni intercorse tra Europa edalad oggi: un’utile ginnastica al fine di mettere in risalto aspetti poco conosciuti ed approfonditi delle dinamiche euromediterranee, anche alla luce delle recenti vicende legate alla postura di Unione Europea, Usa e Turchia. Per la prima volta, un popolo cristiano aveva ottenuto l’indipendenza dal dominio ottomano e stabilito uno Stato completamente indipendente, riconosciuto dall’Europa. Ladopo i fatti delrappresentò in qualche misura una primizia nell’intera area continentale, per motivi non solo politici ma anche sociali, culturali e militari con una ...