Vaccini o processi. La realtà cancellata dall'ego dei magistrati (Di lunedì 29 marzo 2021) Si fa fatica a crederci: i magistrati criticano il governo che non li ha inseriti nelle categorie da vaccinare con priorità, e minacciano di sospendere l’attività giudiziaria. Sembra una fake news, e invece è un reality, uno show dove la realtà è sfigurata dall’Ego dei partecipanti, chiusi in una stanza senza finestre da cui guardano il mondo convinti di starne al centro. Il comunicato porta la firma dell’Anm e alle 19.12 di ieri irrompe sulla rete dell’Ansa con il suo consueto lessico sindacalese: “Il nuovo piano strategico vaccinale, oltre a destare disagio e sconcerto per la totale sottovalutazione dell’essenziale e improcrastinabile servizio giustizia, appare in assoluta antitesi con gli obiettivi di riduzione dei tempi dei processi, imposti dall’Unione Europea e richiamati dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Si fa fatica a crederci: icriticano il governo che non li ha inseriti nelle categorie da vaccinare con priorità, e minacciano di sospendere l’attività giudiziaria. Sembra una fake news, e invece è un reality, uno show dove laè sfigurata’Ego dei partecipanti, chiusi in una stanza senza finestre da cui guardano il mondo convinti di starne al centro. Il comunicato porta la firma dell’Anm e alle 19.12 di ieri irrompe sulla rete dell’Ansa con il suo consueto lessico sindacalese: “Il nuovo piano strategico vaccinale, oltre a destare disagio e sconcerto per la totale sottovalutazione dell’essenziale e improcrastinabile servizio giustizia, appare in assoluta antitesi con gli obiettivi di riduzione dei tempi dei, imposti’Unione Europea e richiamatia ...

