Suicida per maltrattamenti | l’ex di Arianna Flagiello condannato a 19 anni 

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da 22 a 19 anni, in secondo grado: la quinta sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Rosa Romano, giudice a latere Taddeo) haa 19 anni di carcere Mario Perrotta, per la morte di, ex compagna dell’uomo, deceduta nell’agosto del 2015, dopo essersi lanciata nel vuoto dalla propria abitazione al Vomero. Riconosciuta dai giudici la tentata estorsione (ma solo ai danni della vittima), per la quale Perrotta, in primo gradoa 22 anni, era stato assolto. Perrotta, deve scontare il carcere per istigazione al suicidio e, con l’aggravante della morte della sua vittima, e di tentata estorsione (nei confronti della madre della donna e della vittima stessa), reato questo per il quale era stato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suicida per

ilmattino.it

... che ha accolto le conclusioni della procura generale (morte come conseguenza di maltrattamenti e estorsione), in relazione alla decisione di Arianna di togliersi la vitatroncare la relazione ...... mantenendosi comunque più cautail prossimo autunno, che potrebbe anche vedere l'inizio di un progressivo ritorno alla normalità. The Suicide Squad - MissioneIl primo trailer di The ...A processo per induzione al suicidio e maltrattamenti aggravati dalla morte, in primo grado ebbe 22 anni. Riconosciuta anche la tentata estorsione ...Da 22 a 19 anni, in secondo grado: la quinta sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Rosa Romano, giudice a latere Taddeo) ha condannato a 19 anni di carcere Mario Perrotta, per ...