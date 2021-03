“Se non posso benedire le coppie omosessuali, non benedico neanche le palme” (Di lunedì 29 marzo 2021) Un gesto forte e significativo che arriva al termine di alcune settimane di aperto dibattito all’interno (ma anche all’esterno) della Chiesa dopo il pronunciamento della Congregazione per la dottrina della fede che impedisce, di fatto, ai sacerdoti di benedire le coppie composte da persone dello stesso sesso. A compierlo è stato don Giulio Mignani, parroco di Bonassola (in provincia di La Spezia) che non ha voluto benedire i ramoscelli di ulivo nella domenica della palme in segno di protesta. Don Giulio Mignani e la protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede La benedizione delle palme è “collegata alla processione in ricordo dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Non potendo fare tale processione, a motivo delle norme anti-Covid, personalmente ritengo non abbia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Un gesto forte e significativo che arriva al termine di alcune settimane di aperto dibattito all’interno (ma anche all’esterno) della Chiesa dopo il pronunciamento della Congregazione per la dottrina della fede che impedisce, di fatto, ai sacerdoti dilecomposte da persone dello stesso sesso. A compierlo è stato don Giulio Mignani, parroco di Bonassola (in provincia di La Spezia) che non ha volutoi ramoscelli di ulivo nella domenica dellain segno di protesta. Don Giulio Mignani e la protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede La benedizione delleè “collegata alla processione in ricordo dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Non potendo fare tale processione, a motivo delle norme anti-Covid, personalmente ritengo non abbia ...

