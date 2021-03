Ronaldo Juventus, summit con Agnelli: vertice decisivo per il futuro di CR7 (Di lunedì 29 marzo 2021) Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo incontrerà Andrea Agnelli. Il presidente Agnelli non sarebbe intenzionato a privarsi di Ronaldo e terrebbe volentieri alla corte di Pirlo anche per il prossimo campionato. E anche il fuoriclasse lusitano non avrebbe dato segnali o smanie di addio. Questo malgrado le sirene per un possibile ritorno al Real Madrid. Inoltre, big del calibro di PSG, Manchester United o lo stesso Real, nel periodo storico attuale non avrebbero intenzione di sobbarcarsi l’oneroso ingaggio da 31 milioni annui di CR7. Ronaldo Juventus, incontro decisivo con Agnelli Cristiano Ronaldo tornerà alla Continassa mercoledì dopo il match contro il Lussemburgo. E’ determinato a concludere al meglio ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 29 marzo 2021)– Cristianoincontrerà Andrea. Il presidentenon sarebbe intenzionato a privarsi die terrebbe volentieri alla corte di Pirlo anche per il prossimo campionato. E anche il fuoriclasse lusitano non avrebbe dato segnali o smanie di addio. Questo malgrado le sirene per un possibile ritorno al Real Madrid. Inoltre, big del calibro di PSG, Manchester United o lo stesso Real, nel periodo storico attuale non avrebbero intenzione di sobbarcarsi l’oneroso ingaggio da 31 milioni annui di CR7., incontroconCristianotornerà alla Continassa mercoledì dopo il match contro il Lussemburgo. E’ determinato a concludere al meglio ...

