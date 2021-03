Riaperture | è scontro fra regioni e governo | Draghi frena | “Programmiamo per quando sarà possibile”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Cambia il premier, ma non il rapporto con le. Anche oggi un incontro difficile in cui vince il malumore e non il compromesso. Al solito pressing dei governatori leghisti, “Bisogna guardare al futuro per dare un segnale al Paese”, risponde la pacatezza del premier: “Rigià da ora le aperture per”. Toti si è fatto portavoce dei colleghi: “Lavoriamo insieme per recuperare il ‘gusto del futuro’. Cominciamo a riprogrammare le nostre aperture, le manifestazioni, le fiere, i matrimoni“. I governatori chiedono, dunque, un ragionamento sullein base al piano vaccinale e invocano il ripristino delle ‘zone gialle’. Il governatore della Liguria TotiIlcentrale, nella figura di Mario ...

