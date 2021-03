Recovery Fund | l' Ue non teme lo stop dei giudici tedeschi | ' Non ci saranno ritardi'

(Di lunedì 29 marzo 2021) A Bruxelles non si temonosul, nonostante la Corte Suprema tedesca abbia temporaneamente sospeso la ratifica delPlan della Germania. 'Non siamo preoccupati. Siamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

Nell'ottica anche delle risorse del, i sindaci hanno posto l'attenzione su progetti di valore territoriale e regionale, come il raddoppio della linea ferroviaria Orte - Falconara; nell'...Si scrive, si legge strada in salita. L'ultimo ostacolo - in ordine di tempo - arriva nientemeno dalla Germania che - insieme a Francia e Italia è sicuramente tra i Paesi che maggiormente lo ...Un gruppo di 14 associazioni che già nel 2019 aveva suggerito una proposta di legge contro la capitozzatura e gli abbattimenti indiscriminati di alberi, Stop a capitozzature e abbattimenti indiscrimin ...I dati parlano chiaro: la seconda e terza ondata potrebbero frenare il Pil al 3,5% di crescita nel 2021, mentre il deficit potrebbe raggiungere il 10,2% del prodotto interno lordo, circa 175 miliardi.