**Pd: Letta, 'Gruppo Camera decida con serenità, se posso dirlo…'** (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Il tema della corsa per la presidenza del Gruppo Pd alla Camera "va gestito in grande serenità, se posso premettermi di usare questo termine". Il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite della trasmissione di Radiouno Rai 'Forrest', interviene con questa battuta sulle polemiche legate all'elezione del nuovo capogruppo a Montecitorio, richiamando il famoso hashtag nei suoi confronti di Matteo Renzi, "Enrico stai sereno". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

