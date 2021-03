Pasqua in zona rossa, ma i viaggi all’estero per sono permessi: regole e divieti per i rientri (Di lunedì 29 marzo 2021) È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti (persino tra regioni) per andare in aeroporto per andare in vacanza. Polemica di Federalberghi: «Consentiamo i viaggi oltre confine e impediamo quelli in Italia» Leggi su corriere (Di lunedì 29 marzo 2021) È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti (persino tra regioni) per andare in aeroporto per andare in vacanza. Polemica di Federalberghi: «Consentiamo ioltre confine e impediamo quelli in Italia»

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia resta chiusa fino a maggio e da domani più di metà del Paese sarà in zona rossa. Cosa è consentito fare in… - Corriere : ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza - meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Pasqua in zona rossa, ma via libera ai viaggi all’estero per turismo: regole e divieti per i rientri - Corriere : Pasqua in zona rossa, ma via libera ai viaggi all’estero per turismo: regole e divieti per i rientri -