La Killy Elite Solo Statue di Blame! è sold out

(Di lunedì 29 marzo 2021) Latratta dal manga di Tsutomu Niheiè andataout a pochissime ore dalla messa in commerciopochissimi giorni fa vi avevamo anticipato la messa in commercio dellatratta da, il popolare manga fantascientifico realizzato dal celebre autore Tsutomu Nihei. Oltre alla notizia dell’arrivo della figure realizzata da Figurama Collectors, avevamo presentato anche il trailer promozionale dedicato all’oggetto, tramite il quale era possibile dare uno sguardo ravvicinato ai dettagli realizzativi di questo prodotto da collezione in tiratura limitata. Alla notizia dell’apertura dei preorder, dato l’esiguo numero di pezzi a ...

