Juventus, Buffon pronto a lasciare: i due possibili scenari (Di lunedì 29 marzo 2021) Buffon, ipotesi addio alla Juve a fine stagione: due strade per il suo futuro. Ecco le ultime sul portiere bianconero Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon starebbe pensando all’addio alla Juve a fine stagione. Il ruolo di secondo portiere, si legge, gli starebbe stretto ora, così starebbe immaginando ad una nuova opportunità per la sua carriera, in Italia o all’estero non fa differenza. PER TUTTE LE NTOZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Nella sua testa ci sarebbero tante idee, ma quella di rimanere un’altra stagione alla Juve con apparizioni sporadiche è la più remota. In questi mesi Gigi ha rispettato il turnover con il titolare Szczesny, ma avrebbe giocato volentieri qualche partita in più. La Rosea svela anche che se il portiere non troverà un club di prestigio a fine stagione, potrebbe anche dire addio al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021), ipotesi addio alla Juve a fine stagione: due strade per il suo futuro. Ecco le ultime sul portiere bianconero Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Gianluigistarebbe pensando all’addio alla Juve a fine stagione. Il ruolo di secondo portiere, si legge, gli starebbe stretto ora, così starebbe immaginando ad una nuova opportunità per la sua carriera, in Italia o all’estero non fa differenza. PER TUTTE LE NTOZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Nella sua testa ci sarebbero tante idee, ma quella di rimanere un’altra stagione alla Juve con apparizioni sporadiche è la più remota. In questi mesi Gigi ha rispettato il turnover con il titolare Szczesny, ma avrebbe giocato volentieri qualche partita in più. La Rosea svela anche che se il portiere non troverà un club di prestigio a fine stagione, potrebbe anche dire addio al ...

