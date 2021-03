Elliot Page: l’attore che stregò il mondo con “Juno” (Di lunedì 29 marzo 2021) Le ultime dichiarazioni sulla sua identità sessuale hanno fatto il giro del mondo, ricoprendo le copertine dei principali tabloid. Attivista per i diritti della comunità LGBT, di cui fa dichiaratamente parte dal 2014, Elliot Page rimane una delle persone più influenti del mondo per quanto riguarda le tematiche sociali e a dichiararlo era stata la rivista Time già nel 2008. Nato con il nome di Ellen Grace Philpotts-Page il 21 Febbraio a Halifax, l’attore canadese fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo a soli 11 anni. Ancora bambina, appare sul set della serie televisiva canadese “Pit Pony”. Studia recitazione alla Neptune Theatre School e dopo il debutto televisivo ottiene altri lavori. A 16 anni è protagonista nel film indipendente “Mouth to Mouth”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Le ultime dichiarazioni sulla sua identità sessuale hanno fatto il giro del, ricoprendo le copertine dei principali tabloid. Attivista per i diritti della comunità LGBT, di cui fa dichiaratamente parte dal 2014,rimane una delle persone più influenti delper quanto riguarda le tematiche sociali e a dichiararlo era stata la rivista Time già nel 2008. Nato con il nome di Ellen Grace Philpotts-il 21 Febbraio a Halifax,canadese fa il suo debutto neldello spettacolo a soli 11 anni. Ancora bambina, appare sul set della serie televisiva canadese “Pit Pony”. Studia recitazione alla Neptune Theatre School e dopo il debutto televisivo ottiene altri lavori. A 16 anni è protagonista nel film indipendente “Mouth to Mouth”, ...

