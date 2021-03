Covid | Oms | ' Estremamente improbabile' fuga da laboratorio

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il rapporto messo a punto dall'Oms, dopo la missione in Cina, ha concluso che lo scenario più probabile dell'origine della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo sia stato la trasmissione del ...

...a punto dall', dopo la missione in Cina, ha concluso che lo scenario più probabile dell'origine della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo sia stato la trasmissione del virus del- 19 ...La trasmissione del virus del- 19 all'uomo da un animale intermediario - sostiene il rapporto - è un'ipotesi da 'probabile a molto probabile'. coronavirusCovid, niente incidente di laboratorio: alla fine la trasmissione all'uomo da parte di un animale intermedio è un'ipotesi che da probabile è passata a ...L’ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è “estremamente improbabile”. Lo sostiene il rapporto degli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità dopo la ...