Ultime Notizie dalla rete : Commercianti ristoratori Commercianti, ristoratori, estetisti e parrucchieri in protesta: #lasciatecilavorare Esasperati, dopo oltre un anno di chiusure un gruppo composto da commercianti, ristoratori, albergatori, parrucchieri e estetisti sono tornati a protestare in piazza a Trento. Nella mattinata di lunedì 29 marzo, un gruppo di persone che lavorano in alcuni dei ...

TG BYOBLU24 - 29 Marzo 2021 - EDIZIONE 19.00 A Civitella , Padova , una protesta per il diritto al lavoro alla quale hanno preso parte ristoratori, proprietari di palestre, commercianti, partite iva. Anche a Napoli in piazza del Plebiscito ha ...

Commercianti, ristoratori, estetisti e parrucchieri in protesta: #lasciatecilavorare TrentoToday Covid, in Campania 1.169 nuovi contagi su 10.007 tamponi effettuati In Campania nelle ultime ore si registrano 1.169 nuovi contagi a fronte di 10.007 tamponi effettuati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è del 11,68%. Le persone ric ...

La Calabria che si ribella alla 'ndrangheta fa arrestare 13 persone Operazione dei Carabinieri fra le province di Catanzaro e Crotone grazie alle denunce di commercianti e imprenditori vessati dal clan Mannolo-Scerbo. Il procuratore Nicola Gratteri: "Le vittime si son ...

