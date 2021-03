Come minare bitcoin con un Game Boy (Di lunedì 29 marzo 2021) (Foto: stacksmashing / YouTube)Per minare bitcoin servono decine di (ormai introvabili e costosissime) schede grafiche di ultima generazione, con un sistema di raffreddamento efficiente e possibilmente cercando di spendere meno in elettricità di quanto si possa guadagnare con la criptovaluta. Un compito sempre più arduo, che richiede un investimento iniziale importante. Oppure no? Ispirato dal recente hype generato da Elon Musk, che non solo ha acquistato con Tesla un consistente tesoretto di bitcoin, ma ha anche aperto all’acquisto delle vetture elettriche con la criptovaluta, lo sviluppatore stacksmashing ha deciso di buttarsi nella mischia con il più improbabile dei sistemi per minare. Nessuna scheda grafica Nvidia da oltre 2000 euro, nemmeno un gaming laptop, ma il caro e vecchio Game Boy ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) (Foto: stacksmashing / YouTube)Perservono decine di (ormai introvabili e costosissime) schede grafiche di ultima generazione, con un sistema di raffreddamento efficiente e possibilmente cercando di spendere meno in elettricità di quanto si possa guadagnare con la criptovaluta. Un compito sempre più arduo, che richiede un investimento iniziale importante. Oppure no? Ispirato dal recente hype generato da Elon Musk, che non solo ha acquistato con Tesla un consistente tesoretto di, ma ha anche aperto all’acquisto delle vetture elettriche con la criptovaluta, lo sviluppatore stacksmashing ha deciso di buttarsi nella mischia con il più improbabile dei sistemi per. Nessuna scheda grafica Nvidia da oltre 2000 euro, nemmeno un gaming laptop, ma il caro e vecchioBoy ...

Advertising

ilabassani : @CSinghiozzo @SerMottola @Tremenoventi L’obiezione di coscienza è normata, come l’aborto, nn è un’invenzione. Ed è… - Addictedtolife5 : @GaussVillet Ma infatti. Come se fosse un bacio a minare un rapporto. Sai quante corna su posti di lavoro comuni ch… - gregalegi : @GerosaLorenzo Come minare l'autorevolezza delle autorità. Lezione n.2. - milenarimucci : @Ella_neeuq @SimoGianlorenzi Ma a pagare perché? E' questo che non capisco. Come non ho capito perché per una setti… - tiziano281078 : RT @tiziano281078: segui il mio blog su come minare #Bitcoin segui lo sviluppo del mio esperimento con CryptoTab Browser -

Ultime Notizie dalla rete : Come minare L'inutile faida tra i due partiti indipendentisti scozzesi Forse Salmond porterà in dote uno strapuntino di seggi in più in Parlamento, però potrebbe minare l'... ha scolpito un editoriale del Guardian che bolla la (ri)discesa in campo come " politics of ...

L'oroscopo di oggi 29 marzo 2021: Bilancia e Acquario saranno buonissimi ... non sforzare troppo la mente: anche a delle calcolatrici quasi infallibili come te può capitare di ... Questa Venere è super critica e potrebbe minare un po' della tua sicurezza. Voto 6 e mezzo ...

Come minare bitcoin con un Game Boy Wired.it Il rinnovo di Insigne con il Napoli resta bloccato: l'ultimo summit ai tempi di Mino Raiola Quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? Come accade ormai da diverso tempo, il capitano del Napoli si trova spesso e volentieri al centro dei discorsi di mercato legati al rinnovo di contratto, attua ...

MINI Mini Cooper SE S nuova a Casalecchio di Reno MINI Mini Cooper SE S (2019/09 -> )Equipaggiamento del veicolo: 02VB Indicatore pressione e temperatura pneumatici (RDC) 0383 Tetto e specchietti neri 0450 Regolazione altezza sedile passeggero 0470 ...

Forse Salmond porterà in dote uno strapuntino di seggi in più in Parlamento, però potrebbel'... ha scolpito un editoriale del Guardian che bolla la (ri)discesa in campo" politics of ...... non sforzare troppo la mente: anche a delle calcolatrici quasi infallibilite può capitare di ... Questa Venere è super critica e potrebbeun po' della tua sicurezza. Voto 6 e mezzo ...Quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? Come accade ormai da diverso tempo, il capitano del Napoli si trova spesso e volentieri al centro dei discorsi di mercato legati al rinnovo di contratto, attua ...MINI Mini Cooper SE S (2019/09 -> )Equipaggiamento del veicolo: 02VB Indicatore pressione e temperatura pneumatici (RDC) 0383 Tetto e specchietti neri 0450 Regolazione altezza sedile passeggero 0470 ...