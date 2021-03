Cinquantadue anni fa apriva il primo asilo nido italiano

Leggi su iodonna

(Di lunedì 29 marzo 2021) È una giovane assessora di 36, Adriana Lodi, quando nel 1969 fa aprire a Bologna ild’Italia, il Patini, sul modello dei nidi scandinavi. «Allora lavoravo al sindacato e proprio non sapevo come fare con mio figlio Marco. Ho provato a portarlo all’Onmi (l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, istituita da Mussolini, ndr ), ma ilgiorno il bambino, che strillava come un disperato, mi venne strappato dalle braccia». La battaglia per gli asili Ricorda di essere riuscita a lasciarlo lì solo otto giorni, prima di decidere di ritirarlo, nonostante avesse fatto una lunga fila di attesa per accedervi: lo racconta oggi, a 88, mentre ultima, insieme alla giornalista Laura Branca, Raccontami una favola vera-Biografia di una politica: Adriana Lodi (in uscita a ...