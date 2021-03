Caronno | flashmob alla scuola di Bariola | “Fateci tornare in classe”

(Di lunedì 29 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Hanno partecipato una ventina di bambini, insieme con le famiglie, al“Torniamo a”, organizzato davanti all’elementare “Pascoli” di. Sono stati molto bravi: rispettando le regole di distanziamento, per 10 minuti hanno applaudito tutti insieme con lo sguardo rivolto all’amata, che resta chiusa e non si sa per quanto tempo ancora. I tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilSaronno : Caronno, flashmob, nel rispetto delle norme covid, per la scuola in presenza -

Ultime Notizie dalla rete : Caronno flashmob

Il Notiziario

CARONNO PERTUSELLA – L’Amministrazione ha presentato, anche con una segnalazione sull’app Municipium il progetto “Dad – Servizio di attivazione sim per famiglie in ...CARONNO PERTUSELLA – Anche Caronno ha partecipato alla mobilitazione nazionale per chiedere che la scuola torni il prima possibile in presenza. Domenica mattina con gli zainetti in spalla e ...