Beyoncè Knowles derubata a Los Angeles

Furto da 1 milione di dollari per Beyoncè Knowles. Tra gli oggetti rubati, anche abiti e scarpe di lusso Come riporta TMZ, il sito americano d' informazione, Beyoncè Knowles è stata vittima di un ingente furto presso uno dei tre depositi di Los Angeles affidati alla celebrity dalla sua stessa società di produzione. Stando alle fonti, i ladri avrebbero agito indisturbati, per ben due volte, derubando la cantante di beni dal valore di 1Milione di dollari, tra cui abiti e scarpe di lusso. La denuncia, al momento verso ignoti, non è stata fatta immediata ma, qualcuno, ha voluto sottolineare che anche Miley Cyrus, pochi mesi prima, è stata vittima di un furto dalle dinamiche molto simili: alla cresciutissima Hanna Montana, infatti, fu la stessa agenzia di produzione di Beyoncè ad affidarle ...

Ultime Notizie dalla rete : Beyoncè Knowles La super cantante nel mirino dei ladri, il bottino è da capogiro. Cosa hanno portato via Beyoncé Giselle Knowles è una delle cantautrici più famose al mondo. Oltre ad essere unanimemente considerata 'la regina dell'R&B', Beyoncé ha saputo affiancare all'attività di cantante quella di attrice, ballerina e ...

Beyoncé è stata derubata: bottino da un milione di dollari Due settimane fa Beyoncé Knowles, alla 63esima edizione dei Grammy Awards, gli Oscar della musica, ha vinto quattro premi che le hanno fatto accaparrare il record come artista donna più premiata ...

Beyoncé Giselle Knowles è una delle cantautrici più famose al mondo. Oltre ad essere unanimemente considerata 'la regina dell'R&B', Beyoncé ha saputo affiancare all'attività di cantante quella di attrice, ballerina e ...