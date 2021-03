Basket, il CSKA Mosca sospende Mike James per volere dell’allenatore Dimitris Itoudis (Di lunedì 29 marzo 2021) Storie tese in casa CSKA Mosca. Il coach del sodalizio russo, Dimitris Itoudis, e Mike James, una delle stelle della squadra, sono ai ferri corti. Il giocatore statunitense, infatti, è stato nuovamente sospeso dal CKSA, questa volta proprio per volere dell’allenatore. Per il fumantino James, il cui carattere difficile è ben noto anche ai tifosi dell’Olimpia Milano, si tratta della terza sospensione in stagione. Sembra proprio che James, attualmente uno dei cestisti più forti d’Europa, sia ingestibile per chiunque. James, da due stagioni al CSKA, l’anno scorso viaggiava a 21,1 punti di media in Eurolega e in quest’annata ne stava piazzando 19,3 a partite nella massima competizione ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Storie tese in casa. Il coach del sodalizio russo,, e, una delle stelle della squadra, sono ai ferri corti. Il giocatore statunitense, infatti, è stato nuovamente sospeso dal CKSA, questa volta proprio per. Per il fumantino, il cui carattere difficile è ben noto anche ai tifosi dell’Olimpia Milano, si tratta della terza sospensione in stagione. Sembra proprio che, attualmente uno dei cestisti più forti d’Europa, sia ingestibile per chiunque., da due stagioni al, l’anno scorso viaggiava a 21,1 punti di media in Eurolega e in quest’annata ne stava piazzando 19,3 a partite nella massima competizione ...

