Bale | «Devo tornare a Madrid | letteralmente Poi parlerò col mio agente»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Garethparla del suo futuro: il gallese, infatti dovràal Realdopo l’anno in prestito al Tottenham. Le sue dichiarazioni Garethparla del suo futuro dal ritiro del Galles. Le sue parole. «Per quanto riguarda la prossima stagione, legalmente il mio contratto dice che. Èquello che dovrò fare, non credo sia una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Appartengo al Real. In estate tornerò a, maparlare con il mioper capire cosa fare. Dopo l’Europeo e le vacanze, ci sentiremo e spero che troveremo una soluzione». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bale dal ritiro con la sua Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Bale Devo

...per primo Gareth, attaccante del Tottenham , di proprietà del Real Madrid , ha le idee chiare circa il suo futuro. E ne parla dal ritiro del Galles: 'Il mio contratto, legalmente, dice che......i protagonisti di una stagione fortunata per la comicità cittadina con l'ideazione di 'Ciau', ... Nel gioco - che funziona,ammetterlo - c'è una percentuale di improvvisazione, ma al 95 per ...Gareth Bale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza al Tottenham, la quale sembrerebbe al capolinea. L'esterno d'attacco ha parlato ai microfoni dei giornalisti gallesi, preci ...Gareth Bale ha annunciato che si unirà al boicottaggio dei social media se non saranno fatti sforzi per combatterne l'utilizzo tossico.