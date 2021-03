“Adesso mi arrabbio seriamente!”. Live, Al Bano Carrisi va su tutte le furie: Barbara D’Urso costretta ad intervenire (Di lunedì 29 marzo 2021) Durante l’ultima puntata per Live Non è la D’Urso si parla di vaccini (ma anche di tante altre cose) e Barbara D’Urso ha intrattenuto al meglio i telespettatori di Canale 5. Al centro della discussione ci sono i vaccini Covid e la gestione organizzativa di questi ultimi. Ospite questa sera è Al Bano, che sta ancora aspettando la sua dose di vaccino. Il cantante si è mostrato molto critico su come l’Italia sta gestendo la situazione. Soprattutto quando Barbara D’Urso ha mostrato un grafico. E guardando bene questa tabella si dimostra che, se si continua con questa gestione, l’immunità arriverà a marzo 2022, cioè tra un anno. Dunque Al Bano a Live Non è la D’Urso ha detto: “Sentire che l’immunità arriva a marzo 2022 non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Durante l’ultima puntata perNon è lasi parla di vaccini (ma anche di tante altre cose) eha intrattenuto al meglio i telespettatori di Canale 5. Al centro della discussione ci sono i vaccini Covid e la gestione organizzativa di questi ultimi. Ospite questa sera è Al, che sta ancora aspettando la sua dose di vaccino. Il cantante si è mostrato molto critico su come l’Italia sta gestendo la situazione. Soprattutto quandoha mostrato un grafico. E guardando bene questa tabella si dimostra che, se si continua con questa gestione, l’immunità arriverà a marzo 2022, cioè tra un anno. Dunque AlNon è laha detto: “Sentire che l’immunità arriva a marzo 2022 non ...

