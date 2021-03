Ultime Notizie Roma del 28-03-2021 ore 16:10 (Di domenica 28 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 28 marzo in studio a Giulia Ferrigno per domani è Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti covid in una settimana più di quanti ne siano stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio in quanto scrivo L’importante è che segna l’effettivo cambio di Passo dice il commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliuolo superato Intanto le 9 milioni di dosi somministrate di cui 3 milioni di richiami in caso di positività Cala al 6,6% 380 e decessi Salvini insiste per riaprire dopo Pasqua Torneranno in classe 6 alunni su 10 e da domani scattano in Italia i cambiamenti di colore alle 8 regioni è una provincia autonoma Campania emilia-Romagna friuli-venezia Giulia Lombardia Marche Piemonte Puglia viene della Provincia autonoma di Trento che si trovano già in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 28 marzo in studio a Giulia Ferrigno per domani è Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti covid in una settimana più di quanti ne siano stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio in quanto scrivo L’importante è che segna l’effettivo cambio di Passo dice il commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliuolo superato Intanto le 9 milioni di dosi somministrate di cui 3 milioni di richiami in caso di positività Cala al 6,6% 380 e decessi Salvini insiste per riaprire dopo Pasqua Torneranno in classe 6 alunni su 10 e da domani scattano in Italia i cambiamenti di colore alle 8 regioni è una provincia autonoma Campania emilia-gna friuli-venezia Giulia Lombardia Marche Piemonte Puglia viene della Provincia autonoma di Trento che si trovano già in ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - fanpage : Salvini vuole riaprire tutto dopo Pasqua (e Zangrillo è d’accordo) - GoalItalia : 59 goal in 91 presenze ?? 36 nelle ultime 31 ?? @RomeluLukaku9 è devastante anche con il Belgio ???? - madd_maddalena : RT @alte_lp: Ultime notizie dal Louvre: la Gioconda è stata sfanculata per far posto alla Salemi (Perdonami Pedro ma non ci entravi tvb… - CorriereCitta : Domenica delle palme in zona rossa: esce il sole e anche le persone, le immagini da Roma e litorale -