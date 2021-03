Truffa su Telegram: niente panico, non vi hanno “hackerato” (Di domenica 28 marzo 2021) Da ZEUS News : Mi è arrivata una segnalazione di un tentativo di estorsione via Telegram piuttosto insolito. Circola su vari gruppi Telegram una minaccia: dei sedicenti “hacker” dicono alla persona presa di mira che deve fare a loro un pagamento via Internet (su PayPal o Streamlabs), altrimenti i dati della vittima e dei suoi familiari, compresi quelli delle carte di credito, verranno diffusi su Internet. Chi fa la minaccia scrive in buon italiano, cosa abbastanza insolita per questo tipo di estorsione, e non porta alcuna prova di quello che dice. È comunque sufficiente a spaventare parecchie vittime, soprattutto fra gli utenti più giovani e meno esperti di Internet, che credono di essere stati “hackerati”. niente panico: è tutta una finta. I presunti hacker in realtà non hanno in mano nulla. Cosa più ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 28 marzo 2021) Da ZEUS News : Mi è arrivata una segnalazione di un tentativo di estorsione viapiuttosto insolito. Circola su vari gruppiuna minaccia: dei sedicenti “hacker” dicono alla persona presa di mira che deve fare a loro un pagamento via Internet (su PayPal o Streamlabs), altrimenti i dati della vittima e dei suoi familiari, compresi quelli delle carte di credito, verranno diffusi su Internet. Chi fa la minaccia scrive in buon italiano, cosa abbastanza insolita per questo tipo di estorsione, e non porta alcuna prova di quello che dice. È comunque sufficiente a spaventare parecchie vittime, soprattutto fra gli utenti più giovani e meno esperti di Internet, che credono di essere stati “hackerati”.: è tutta una finta. I presunti hacker in realtà nonin mano nulla. Cosa più ...

Se hai ricevuto un'email che ti avvisa di una mancata consegna, non aprire l'allegato: è un virus ...si sposta proprio sulla piattaforma di messaggistica Telegram dove viene spiegato il metodo di pagamento e il denaro richiesto per avere indietro i file perduti. Come proteggersi La truffa fa ...

