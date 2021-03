Regala una Colomba con dedica a chi lotta contro il Covid L’idea solidale di Puro Sud

Leggi su funweek

(Di domenica 28 marzo 2021) Oltre 100 colombe artigianali per medici e infermieri.L’iniziativadisud porterà dolcezza e dediche personalizzate a chi è schierato in prima linea nellaalLa pasticceria che celebra i sapori del Sud a Roma donerà parte della sua produzione pasquale all’Ospedale Spallanzani e metterà a disposizione altre 100 colombe sul sito: chi vorrà potrà aggiungerle alla donazione, inserendo anche unapersonalizzata. La Pasqua è alle porte e quest’anno, così come nel 2020, ci sono persone che trascorreranno i giorni di festa lontano dall’abbraccio familiare. Dopo l’iniziativadelle Zeppole gratis da inviare ai genitori lontani durante il lockdown,sud ha nuovamente deciso dire parte della produzione ...