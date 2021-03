Nuovo format per la Champions League | in settimana il via libera

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 marzo 2021) Ildella, in vigore dal 2024, verrà approvato dal comitato Esecutivo dell’Uefa che si riunirà mercoledì prossimo, 31 marzo. Lo scrive il giornale sportivo portoghese ‘A Bola’, che cita come fonte il presidente dell’associazione delle leghe europee, Lars-Christer Olsson. I dettagli da definire sono ancora molti, e ne discuterà, mettendoli a punto, martedì 30 la Commissione Uefa Competizioni per Club , guidata dal presidente della federcalcio portoghese Fernando Gomes. La nuovaprevede la fine della fase a gironi, che sarà sostituita da un ‘campionato’ con 36 squadre (quindi 4 in più rispetto alle 32 che ora giocano nei gironi), ognuna delle quali giocherà dieci partite (5 in casa e 5 in trasferta, sempre con avversari diversi). I primi ...