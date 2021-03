MotoGP | quando la prossima gara? GP Doha 2021 | date | programma | orari | tv Secondo appuntamento a Losail!

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Neanche il tempo di respirare che subito si tornerà in scena neldel Mondialedi(2-4 aprile). Sul tracciato di Losail andrà in scena il weekend del GP die le emozioni non mancheranno. I centauri, forti dell’esperienza del primo round disputato su questa pista, potranno sfruttare i dati raccolti per ottenere riscontri ancora migliori. Ducati e Yamaha dovrebbero partire coi favori del pronostico: la Rossa si è dimostrata una moto particolarmente adatta al layout qatariano grazie alla potenza del proprio motore e alle sue qualità in accelerazione; la M1 sul guidato fa la differenza e portata al limite può essere un fattore. Da non sottovalutare però Suzuki, Honda, KTM e Aprilia che, con maggiori informazioni a propria disposizione, potrebbero inserirsi nella partita ...