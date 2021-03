Moto2 GP Qatar, Gara: vince Sam Lowes, Di Giannantonio sul podio (Di domenica 28 marzo 2021) Il primo fine settimana della Moto2 sul circuito del Qatar si chiude con un Sam Lowes che, dopo aver firmato la pole position , conquista anche la vittoria in solitaria in sella alla Kalex del team ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 28 marzo 2021) Il primo fine settimana dellasul circuito delsi chiude con un Samche, dopo aver firmato la pole position , conquista anche la vittoria in solitaria in sella alla Kalex del team ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? LOWES DOMINA IN QATAR (?? #Moto2) ?? Diggia batte Bezzecchi in volata ???? E conquista il podio dietro a Gardner… - SkySportMotoGP : Moto2, GP Qatar: vince Lowes, 3° Di Giannantonio, 4° Bezzecchi #SkyMotoGP #SkyMotori #MotoGP #QatarGP - DanieleFassina : RT @P300it: Moto2 | GP Qatar 2021: prima vittoria a Losail per Sam Lowes ? di Alyoska Costantino ?? - loredanacapell4 : RT @SkySportMotoGP: ?? LOWES DOMINA IN QATAR (?? #Moto2) ?? Diggia batte Bezzecchi in volata ???? E conquista il podio dietro a Gardner #QatarG… - gponedotcom : GP Qatar - Dominio di Sam Lowes nel primo GP dell'anno, terzo Di Giannantonio: Secondo gradino del podio per Remy G… -