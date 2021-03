Makari, trama 4^ e ultima puntata 29 marzo: Saverio in preda ai sensi di colpa (Di domenica 28 marzo 2021) Makari, la fiction con protagonista Claudio Gioè giungerà a conclusione domani 29 marzo. Le anticipazioni relative a quest'ultima puntata, rivelano che Saverio Lamanna si vedrà costretto ad accettare un lavoro come press agent, ma in realtà si tratta solo di una copertura. L'uomo, infatti, dovrà cercare di proteggere Gea De Simone dal suo fidanzato violento. Lamanna, purtroppo, fallirà visto che la ragazza verrà trovata morta e così sarà preda dei sensi di colpa e farà di tutto per trovare l'assassino. Nel frattempo, Suleima otterrà il lavoro a Milano ed i due dovranno decidere del loro futuro. Come se non bastasse, lei dovrà dargli una notizia che farà fatica a dargli. Makari, spoiler 29 marzo: Suleima non riesce a ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 marzo 2021), la fiction con protagonista Claudio Gioè giungerà a conclusione domani 29. Le anticipazioni relative a quest', rivelano cheLamanna si vedrà costretto ad accettare un lavoro come press agent, ma in realtà si tratta solo di una copertura. L'uomo, infatti, dovrà cercare di proteggere Gea De Simone dal suo fidanzato violento. Lamanna, purtroppo, fallirà visto che la ragazza verrà trovata morta e così saràdeidie farà di tutto per trovare l'assassino. Nel frattempo, Suleima otterrà il lavoro a Milano ed i due dovranno decidere del loro futuro. Come se non bastasse, lei dovrà dargli una notizia che farà fatica a dargli., spoiler 29: Suleima non riesce a ...

