LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: in una decina si giocano la vittoria! Le scie faranno la differenza (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 Dal primo, Sasaki, al 13°, Suzuki, passa un secondo esatto! -3 Nessuno riesce a fuggire, apre il terzultimo giro al comando Acosta, con Masià, Garcia, Binder e Sasaki in scia. Antonelli è ottavo a 535 millesimi! -4 Entriamo nelle ultime battute di gara! Acosta in vetta su Sasaki, Garcia, Masià e Guevara. Binder in scia, mentre Antonelli, sempre nono, si avvicina. -5 Prende il comando Sasaki su Binder, poi Acosta e Garcia, Masià sesto! -5 Masià non riesce a scappare e Acosta e Binder sono sempre in scia. Sasaki si inserisce nella lotta, con Garcia, Guevara e Toba. Antonelli è decimo a 924 millesimi, Fenati passa Tatay ed è 14°. -6 Masià si rimette al comando e prova a forzare, ora vanta 252 millesimi sul compagno Acosta, quindi 350 su Binder. -6 Si apre un nuovo giro con Masià e Binder che sgomitano per la ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3 Dal primo, Sasaki, al 13°, Suzuki, passa un secondo esatto! -3 Nessuno riesce a fuggire, apre il terzultimo giro al comando Acosta, con Masià, Garcia, Binder e Sasaki in scia. Antonelli è ottavo a 535 millesimi! -4 Entriamo nelle ultime battute di gara! Acosta in vetta su Sasaki, Garcia, Masià e Guevara. Binder in scia, mentre Antonelli, sempre nono, si avvicina. -5 Prende il comando Sasaki su Binder, poi Acosta e Garcia, Masià sesto! -5 Masià non riesce a scappare e Acosta e Binder sono sempre in scia. Sasaki si inserisce nella lotta, con Garcia, Guevara e Toba. Antonelli è decimo a 924 millesimi, Fenati passa Tatay ed è 14°. -6 Masià si rimette al comando e prova a forzare, ora vanta 252 millesimi sul compagno Acosta, quindi 350 su Binder. -6 Si apre un nuovo giro con Masià e Binder che sgomitano per la ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Ultimi due giri e nove piloti in meno di un secondo! #Masia #Binder #Rodrigo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Cinque giri al termine e #Sasaki si è preso la testa della corsa inseguito da… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Dopo i primi 5 giri è #Binder a tornare a fare la gara, nel gruppo dei primi anche #Antonelli! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Avvio di gara convulso con continui avvicendamenti in testa tra #Binder, #Rodrigo,… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #QatarGp #Moto3 Parte bene #Binder, subito al comando! Peccato per #Foggia, che lascia la gara già alla curva 3! #live -