Frappart arbitra Olanda-Lettonia | una partita verso la normalità

(Di domenica 28 marzo 2021) Ladel 27 marzo è stata la prima gara delle qualificazioni mondialita da una donna. L’arbitro della sfida è stato Stephanie, già nota al grande pubblico per aver diretto la Supercoppa Europea 2019 tra Liverpool e Chelsea. La presenza dell’arbitro francese però non è stata l’unica particolarità nella serata di ieri: difatti alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam si contavano 5000 spettatori, esperimento approvato dal Governo olandese in vista degli incombenti Europei di giugno. Stephaniee il suo rapporto coi media La sfida conclusa sul 2-0 in favore degli orange grazie a Berghuis e Luuk de Jong può rappresentare il futuro prossimo del calcio europeo: la presenza del pubblico (rigorosamente testato e controllato durante i 90 minuti) ...

Eppure l'arbitro francese non ha letto una riga sul suo conto. "Non ho social media", ha detto Frappart a BBC Sport. "Non ho mai letto i giornali su di me: mi creo una bolla. So che nel calcio tutti ..."