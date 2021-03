Covid in Sicilia | casi in aumento | 953 i nuovi positivi | 25 i morti

Advertising

ladyonorato : Anche in Sicilia, appena ripartita da pochi giorni la campagna vaccinale con le file per accaparrarsi la dose, ecco… - ilquotidianoweb : #Vaccino per il #Covid-19, bene Provincia di #Bolzano e #Sicilia. Ultima la #Calabria - NewSicilia : #Coronavirus #Sicilia - Scoperti due casi di #variantebrasiliana del #Covid19 #Newsicilia - infoitinterno : Covid - Sfiorano quota mille i nuovi casi in Sicilia: sono 953. Aumentano i ricoverati, 25 le vittime - infoitinterno : Covid, aumenta la curva dei contagi in Sicilia: oggi i nuovi casi sono 953 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

I casi positivi di oggi regione per regione sono: Lombardia 3.520; Veneto 1.404; Campania 2.095; Emilia Romagna 2.137; Piemonte 1.543; Lazio 1.836; Toscana 1.368; Puglia 1.788;953; Friuli ......di Ortona per il rispetto delle norme di comportamento per il contrasto della pandemia da- ... tutti provenienti da diversi comuni della. Alcuni sono rientrati alla spicciolata a bordo ...In Puglia 1.788 nuovi casi e 14 vittime. Oggi in Puglia sono stati registrati 9.473 test per l'infezione da Covid-19 e 1. (Rai News) Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con ...I nuovi contagi sarebbero dovuti non solo all’inosservanza delle precauzioni imposte per evitare il contagio da Covid ma anche per la presenza ... per aiutare a capire quello che sta succedendo. Il ...