Cosmi | “Il tempo delle chiacchiere è finito Ora voglio i risultati”

(Di domenica 28 marzo 2021) Intervistato da Il Mattino, Serse, tecnico del Crotone, ha parlato del momento dei calabresi e di quello che si aspetta dai suoi giocatori. Queste le sue parole: “Con Torino, Lazio e Bologna siamo stati sempre dentro la partita: i ragazzi hanno recepito quello che volevo. Siamo maledettamente legati ai, ma stiamo cerando di lavorare per essere sempre dentro la partita. Il, ora. Se vogliamo salvarci dobbiamo vincere le partite e accorciare il gap dagli avversari. Non sarà facile. Ma dobbiamo crederci e chi non lo farà andrà fuori”. Foto: Twitter Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il quotidiano Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate proprio dain merito alla ... Dobbiamo solo esserne convinti: non dobbiamo sottovalutare il Napoli, ma allo stessodobbiamo ...... quella del primo dove la squadra diè apparsa ben motivata, sempre precisa dietro, perfetta ... Poi c'è stato il secondo, un'altra partita, un altro Crotone, ma c'è da dire anche un altro ...Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... Dobbiamo solo esserne convinti: non dobbiamo sottovalutare il Napoli, ma allo stesso tempo dobbiamo prendere coscienza del ...Serse Cosmi, tecnico del Crotone, parla in vista della gara contro il Napoli: ecco le dichiarazioni dell'allenatore in merito alle vittorie con le big ...