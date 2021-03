Advertising

FirenzePost : Controlli anticovid: oltre 100.00 persone verificate, 2.668 sanzionate - puntomagazine : Alto impatto a Melito: denunciato un 31enne per guida senza patente; i controlli continueranno nelle prossime ore -… - positanonews : #Copertina #Cronaca Positano, controlli anticovid anche ai ciclisti: carabinieri monitorano - infoitinterno : Più di 200 persone multate durante i controlli antiCovid nella seconda settimana di zona rossa [… - LaGazzettaSR : #Siracusa, controlli anticovid, chiuso un circolo privato nel quartiere della Borgata -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anticovid

Vivere Fermo

Salerno .in provincia di Salerno, comuni al setaccio per verificare il rispetto delle normative. Nella settimana appena trascorsa sono state controllate 7620 persone, 4129 veicoli e 2575 ...commissariato di avezzanopolizia avezzanoAvezzano. Si innervosisce per un controllo da parte della polizia e colpisce un agente con una testata. Un giovane di circa vent’anni di Avezzano è stato arrestato ieri, nel tardo pomeriggio, per aver ...Serrata di controlli anti covid in tutto il territorio della città di Siracusa. Agenti della Polizia di Stato hanno identificato 200 persone e controllato 600 veicoli anche con l’ausilio di strumenti ...