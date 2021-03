Bahrain, Renzi al Gp con il principe e Todt (Di domenica 28 marzo 2021) Matteo Renzi in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrain, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). E’ stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Matteoinper assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia delSalman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del, e di Jean, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). E’ stato proprioa pubblicare lo scatto su Twitter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

