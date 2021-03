Vaccini a domicilio in Campania: «Piattaforma in tilt, così dosi a rischio» (Di domenica 28 marzo 2021) «Siamo in trincea ma devono metterci nelle condizioni di poter lavorare». L?appello che non nasconde una buona dose di ammonimento, arriva dai medici di base vaccinatori alle prese... Leggi su ilmattino (Di domenica 28 marzo 2021) «Siamo in trincea ma devono metterci nelle condizioni di poter lavorare». L?appello che non nasconde una buona dose di ammonimento, arriva dai medici di base vaccinatori alle prese...

