Uomini e Donne, Gemma Galgani a Tina Cipollari: 'Voglio un bigliettino di scuse'

Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non scorra buon sangue è risaputo, ma la dama piemontese ha infiammato ancora di più gli animi attraverso un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. All'interno del noto settimanale, in uscita in questa settimana, Gemma ha parlato della Pasqua ed anche della sua acerrima nemica Tina. Se la Galgani vorrebbe regalarle un galateo, a parti invertite, l'opinionista le regalerebbe un uncinetto!

Gemma Galgani al magazine di Uomini e Donne: 'galateo per Tina'

Alla domanda su quale sorpresina vorrebbe far trovare a Tina Cipollari nel caso in cui le regalasse un uovo di ...

