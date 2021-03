Un altro positivo al Covid e questa volta l’Inter ‘sorride’ (Di sabato 27 marzo 2021) Un altro calciatore positivo al Covid: dal ritiro delle Nazionali arriva l’annuncio sulla positività di un giocatore di Serie A Non si arrestano i casi di calciatori positivi al Covid. L’ultimo che riguarda un giocatore della Serie A arriva dai ritiri della Nazionale. E’ il portiere del Bologna, Lucasz Skorupski a doversi fermare dopo essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 marzo 2021) Uncalciatoreal: dal ritiro delle Nazionali arriva l’annuncio sulla positività di un giocatore di Serie A Non si arrestano i casi di calciatori positivi al. L’ultimo che riguarda un giocatore della Serie A arriva dai ritiri della Nazionale. E’ il portiere del Bologna, Lucasz Skorupski a doversi fermare dopo essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Un altro positivo in casa azzurra, ma oggi ci si allena PianetaEmpoli.it Bologna: Skorupski positivo al Coronavirus Jakub Kwiatkowski, team manager della selezione polacca, annuncia la positività del portiere del Bologna ?ukasz Skorupski: "La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR anti-coronavirus. P ...

Bologna, Skorupski positivo al Covid: il comunicato della Polonia Lukasz Skorupski è risultato positivo al Covid-19 nel ritiro della Nazionale polacca Nel ritiro della Polonia sono stati giorni di apprensione a causa del pericolo Covid-19 che è arrivato a pochi gior ...

