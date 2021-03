Tempi lunghi per sbloccare Suez. Errore tecnico e umano concausa dell'incidente (Di sabato 27 marzo 2021) "Non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi creata dalla nave incagliata nel canale di Suez". E' la dichiarazione del presidente dell'Autorità del Canale. Al momento sono al lavoro ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) "Non possiamo determinare un calendario per la finea crisi creata dalla nave incagliata nel canale di". E' la dichiarazione del presidente'Autorità del Canale. Al momento sono al lavoro ...

Advertising

luponzi : Forse si prevedono tempi lunghi ?? #umarell - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: A Trieste, dal crollo del tetto dell'Acquamarina, non c'è più una piscina terapeutica: il @ComunediTrieste vorrebbe ricostru… - TgrRaiFVG : A Trieste, dal crollo del tetto dell'Acquamarina, non c'è più una piscina terapeutica: il @ComunediTrieste vorrebbe… - Klav71 : @lubenasich Speriamo ... ma i tempi sono lunghi e, imho, a confermare tutte le peggio cose non afferma grandi nuove… - austerix22 : @WarningSign42 @_heysestra Credo dipenda dal fatto che facciamo numeri impressionanti di tweet ma in tempi più lung… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempi lunghi Tempi lunghi per sbloccare Suez. Errore tecnico e umano concausa dell'incidente "Non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi creata dalla nave incagliata nel canale di Suez". E' la dichiarazione del presidente dell'Autorità del Canale. Al momento sono al lavoro ...

'PolìMiNa', da Napoli a Milano si chiede più efficienza e credibilità allo Stato ... ha detto Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, individuando due soluzioni: "Bisogna accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e i tempi troppo lunghi. E poi ci vogliono '...

Via Frattina, tempi lunghi per la riapertura della strada a Vigarano Mainarda La Nuova Ferrara Ciclismo, Giro di Catalogna: Sagan ritrova la vittoria Lo slovacco Peter Sagan, con il tempo di 4h23'18", ha vinto la 6/a e penultima tappa del Giro di Catalogna di ciclismo, da Tarragona a Matarò, lunga 193,8 chilometri, battendo in volata il sudafricano ...

Diretta MotoGp/ Streaming video e qualifiche live: Fp4 Gp Qatar, si comincia! con un ritardo di 35 millesimi dal miglior tempo dell’australiano in 1’53?387. I due piloti della Rossa sono stati ottimi protagonisti lungo tutta la sessione e questo naturalmente fa ben sperare ...

"Non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi creata dalla nave incagliata nel canale di Suez". E' la dichiarazione del presidente dell'Autorità del Canale. Al momento sono al lavoro ...... ha detto Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, individuando due soluzioni: "Bisogna accorciare lo Stato con tutte le sue procedure e itroppo. E poi ci vogliono '...Lo slovacco Peter Sagan, con il tempo di 4h23'18", ha vinto la 6/a e penultima tappa del Giro di Catalogna di ciclismo, da Tarragona a Matarò, lunga 193,8 chilometri, battendo in volata il sudafricano ...con un ritardo di 35 millesimi dal miglior tempo dell’australiano in 1’53?387. I due piloti della Rossa sono stati ottimi protagonisti lungo tutta la sessione e questo naturalmente fa ben sperare ...