Serie C, il Como vince 4-2 e allunga in vetta. Tutti i risultati del pomeriggio (Di sabato 27 marzo 2021) Si sono concluse le gare del pomeriggio di Serie C, spicca la vittoria del Como per 4-2 contro il Pontedera, e approfittando della sconfitta della Pro Vercelli, si porta a 4 punti di distacco dai piemontesi. vince anche il Catania, 0-2 in casa della Cavese. Ecco Tutti i risultati: GIRONE A Olbia-AlbinoLeffe 1-2 Como-Pontedera 4-2 Pistoiese-Lecco 0-1 GIRONE B Gubbio-Matelica 3-0 Imolese-Perugia 0-1 GIRONE C Cavese-Catania 0-2 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

