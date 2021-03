Non solo vaccino, Pfizer testa un farmaco anti-Covid da assumere per via orale (Di sabato 27 marzo 2021) Al via Stati Uniti i trial di fase I per un farmaco anti Covid-19, da assumere per via orale, prodotto da Pfizer . Ad annunciarlo in una nota è la stessa casa farmaceutica americana che ha chiarito che... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 marzo 2021) Al via Stati Uniti i trial di fase I per un-19, daper via, prodotto da. Ad annunciarlo in una nota è la stessa casa farmaceutica americana che ha chiarito che...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei… - peppeprovenzano : Solidarietà a @AzzolinaLucia. Il suo stalker chiamato dalla @LegaSalvini a collaborare con il Sottosegretario alla… - lorepregliasco : Solo il 14% degli over 80 in Puglia ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. In compenso tutti vaccinati gli studen… - matalliv : RT @MMmarco0: La scuola è un'attività essenziale e deve aprire ma in sicurezza: ? ventilazione meccanica delle aule ? tracciamento dei con… - youresogoldvn : @sweetvIwt non ho mai messo mi piace o rt a ste robe ma lo faccio solo perché sei tu -