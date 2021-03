MotoGP Iannone: tra test e nuovi progetti (Di sabato 27 marzo 2021) La squalifica di 4 anni per doping afflittagli dal TAS non è stata digerita dall’ex pilota MotoGP Andrea Iannone. Oltre a continuare la battaglia nelle sedi opportune si tiene allenato girando a Misano in sella ad un’ Aprilia stradale mentre sul suo profilo Instagram annuncia di avere in cantiere dei nuovi progetti. GP Qatar: FP2 MotoGP Iannone e i tentativi di combattere la squalifica Una vera e propria batosta quella che ha colpito l’ex Ducati e Suzuki, tra le altre, 4 anni di squalifica per un over 30 sono veramente duri da mandare giù e metterebbero al tappeto la carriera della maggior parte dei piloti. Andrea Iannone sta tentando di combattere con tutto se stesso per restare al livello dei migliori e lo sta facendo tenendosi allenato sulle due ruote ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) La squalifica di 4 anni per doping afflittagli dal TAS non è stata digerita dall’ex pilotaAndrea. Oltre a continuare la battaglia nelle sedi opportune si tiene allenato girando a Misano in sella ad un’ Aprilia stradale mentre sul suo profilo Instagram annuncia di avere in cantiere dei. GP Qatar: FP2e i tentativi di combattere la squalifica Una vera e propria batosta quella che ha colpito l’ex Ducati e Suzuki, tra le altre, 4 anni di squalifica per un over 30 sono veramente duri da mandare giù e metterebbero al tappeto la carriera della maggior parte dei piloti. Andreasta tentando di combattere con tutto se stesso per restare al livello dei migliori e lo sta facendo tenendosi allenato sulle due ruote ...

