LIVE Musetti-Paire 6-3 3-2, Masters 1000 Miami in DIRETTA: il toscano trova un break e tiene il servizio nel secondo set (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3, il francese tiene il servizio. 40-30 Musetti risale nel game grazie alla sufficienza di Paire, che sembra aver abbandonato mentalmente il match. 40-0 Smash di Paire. 30-0 Volèe vincente di Paire sul dritto dell'azzurro. 15-0 Risposta lunga di Musetti. 4-2, dritto in corridoio di Paire, Musetti tiene il turno di battuta. 40-30 ACE di Musetti, il terzo della partita per il nativo di Carrara. 30-30 Gran risposta in rovescio del n.33 ATP. 30-15 Smorzata in rete di Paire. 15-15 Buona la prima di Musetti. 0-15 Il francese apre il campo costringendo Musetti al rovescio difensivo ...

