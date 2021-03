Krause: “Non mi aspettavo di ritrovarmi in questa situazione, ma è il calcio. Credo fortemente nella salvezza” (Di sabato 27 marzo 2021) In un’intervista esclusiva alla Gazzetta di Parma il presidente crociato si mostrato ottimista circa la salvezza della sua squadra: “Io Credo nella salvezza. Ci Credo sinceramente, perchè stiamo giocando un buon calcio. Ci Credo perchè se abbiamo solo 19 punti è colpa della sfortuna in tante occasioni. Basta vedere come sono finite certe partite. Dico che abbiamo una buona probabilità, se penso ai giocatori della rosa e al tipo di gioco. Ci Credo davvero“. Sul difficile inizio di stagione: “Non mi sarei proprio aspettato di trovarmi in questa situazione, di avere solo 19 punti. Ma sono anche consapevole che nel calcio può accadere, puoi correre questi rischi. E’ importante essere pronti ad affrontare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) In un’intervista esclusiva alla Gazzetta di Parma il presidente crociato si mostrato ottimista circa ladella sua squadra: “Io. Cisinceramente, perchè stiamo giocando un buon. Ciperchè se abbiamo solo 19 punti è colpa della sfortuna in tante occasioni. Basta vedere come sono finite certe partite. Dico che abbiamo una buona probabilità, se penso ai giocatori della rosa e al tipo di gioco. Cidavvero“. Sul difficile inizio di stagione: “Non mi sarei proprio aspettato di trovarmi in, di avere solo 19 punti. Ma sono anche consapevole che nelpuò accadere, puoi correre questi rischi. E’ importante essere pronti ad affrontare ...

