Il Sud sedotto e abbandonato da un liberatore Ma il paragone Grillo-Garibaldi non regge più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 marzo 2021) di Carmelo Sant’Angelo Per la seconda volta, nella sua storia millenaria, il Mezzogiorno d’Italia è statoedda unproveniente dalla Liguria. Arrivato a nuoto in Sicilia, anche, come l’eroe dei due mondi, è riuscito a comporre intorno al Movimento (nella metafora, i Mille) un mosaico di consensi usando le tessere provenienti da fasce sociali eterogenee: la media borghesia fatta dai pubblici dipendenti, dai professionisti, dagli artigiani, dai militari e dalle forze dell’ordine; i lavoratori interinali ed i precari di ogni sorta; i disoccupati senza speranza e gli inguaribili idealisti; gli intellettuali non asserviti al potere… In tutto il Sud Italia il M5S, alle politiche del 2018, si è attestato/superato il 50% dei consensi, con punte sopra il 60% in alcuni collegi della Campania ...