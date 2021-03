Il Giappone e Dante Alighieri: una storia molto recente (Di sabato 27 marzo 2021) Il Dantedì è passato. Le manifestazioni dedicate al sommo poeta continuano, però. Non solo in Italia. Anche all’estero si stanno, infatti, preparando varie iniziative. Tutte in onore di Dante Alighieri. Che ha conquistato buona parte del mondo. Come, per esempio, il Giappone. Ebbene sì. Il Giappone è incluso tra i Paesi che conoscono Dante. Anche Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Ildì è passato. Le manifestazioni dedicate al sommo poeta continuano, però. Non solo in Italia. Anche all’estero si stanno, infatti, preparando varie iniziative. Tutte in onore di. Che ha conquistato buona parte del mondo. Come, per esempio, il. Ebbene sì. Ilè incluso tra i Paesi che conoscono. Anche

Advertising

70r3nZo : vorrei anche io citare Dante. 'Dante lo scureggia te, Ne fa una ne fa tante Ne fa una al limone, Fa scoppiar tutto… - FEdizioni : RT @CarneRossana: ?? Curiosi di scoprire insieme a me il volume “Dante 700 Anni Dopo” ? ?? Quando è arrivato #DanteAlighieri in #Giappone?… - CarneRossana : ?? Curiosi di scoprire insieme a me il volume “Dante 700 Anni Dopo” ? ?? Quando è arrivato #DanteAlighieri in… - DFago : Dante lo scurreggiante ne fa una, ne fa tante ne fa una, al limone, fa scoppiare tutto il Giappone ne fa una, all'a… - Roberto97880871 : Dante lo scureggiante ne fa una ne fa tante, ne fa una al limone e fa scoppiare tutto il Giappone. Ne fa una all'ar… -