GP Bahrain, FP3: super Verstappen prenota la pole position (Di sabato 27 marzo 2021) Ultima sessione di prove libere del GP del Bahrain andata in archivio con un Max Verstappen stellare, che ha chiuso davanti ad Hamilton e Gasly. Ferrari al 6° e 11° posto rispettivamente con Sainz e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 27 marzo 2021) Ultima sessione di prove libere del GP delandata in archivio con un Maxstellare, che ha chiuso davanti ad Hamilton e Gasly. Ferrari al 6° e 11° posto rispettivamente con Sainz e ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen domina anche le #FP3 ?? ?? Mercedes insegue, niente tempo sulla soft per Ferrari Il resoconto ?… - berrageiz : #F1 #FUnoAT #BahrainGP ???? Max sfida le #Mercedes. Vuole a tutti i costi dimostrare che è lui i più forte. Le due… - alex_crupi : Anche in FP3 Red Bull non ha rivali ed è la grande favorita per la pole! #redbullracing #F12021 #F1 #Verstappen… - alex_crupi : RT @CircusFuno: F1, #BahrainGP (#FP3): Red Bull sempre inavvicinabile con Max Verstappen. - CircusFuno : F1, #BahrainGP (#FP3): Red Bull sempre inavvicinabile con Max Verstappen. -