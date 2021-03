**Governo: Letta, ‘noi fondamentali per sostegno a Draghi’** (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar (Adnkronos) – “Si esce dalla pandemia con una campagna vaccinale, che deve essere la priorità. E’ così per il governo, che sosteniamo con forza, convintamente, in tutti i punti programmatici. Noi crediamo di essere fondamentali in questo sostegno”. Lo ha detto Enrico Letta al Forum Ambrosetti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar (Adnkronos) – “Si esce dalla pandemia con una campagna vaccinale, che deve essere la priorità. E’ così per il governo, che sosteniamo con forza, convintamente, in tutti i punti programmatici. Noi crediamo di esserein questo”. Lo ha detto Enricoal Forum Ambrosetti. L'articolo CalcioWeb.

