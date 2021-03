Gerry Scotti | chi è la compagna attuale Gabriella Perino

(Di sabato 27 marzo 2021)è ladie la donna che ha regalato il sorriso al conduttore dopo il divorzio da Patrizia Grosso. 52 anni, lunghi capelli biondi e un sorriso dolce,ha sempre fatto parte della vita del celebre presentatore Mediaset, ma solo dopo che il suo matrimonio era finito è diventata la sua. Lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata, la fidanzata difa l’architetto e ha conosciutoquando era ancora agli esordi della sua carriera, ma soprattutto single. All’epoca fra i due non ci fu altro che una semplice amicizia, poi, nel 1991,decise di sposare Patrizia Grosso, da cui ebbe Edoardo, il suo ...

Advertising

Hwas_Aurora : @itboysani Mi stanno facendo più ridere loro che gerry scotti quando ruppe la scrivania saltandoci sopra a striscia - Gi01992 : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @meb @m_hunziker con @Gerry_Scotti e @noemiofficial Alle 15.30 su #Canal… - solsikkemv : [insert meme di gerry scotti che dice ‘ma sta parlando di me’ che non ce l’ho] - FabioTraversa : *** FRASI CULtv DELLA SETTIMANA *** Parlano Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Amadeus, Carlo Conti, Tommaso Zorzi,… - QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @meb @m_hunziker con @Gerry_Scotti e @noemiofficial Alle 15.30 su… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

, quanto guadagna uno dei conduttori più amati della televisione italiana Michelle Hunziker: vita privata, figlie, marito Appena arrivata a Milano, a soli 17 anni, Michelle Hunziker ha ...In studio Michelle Hunziker e, da lunedì 29 marzo, insieme dietro il bancone di Striscia la notizia . Francesco Arca , tra i protagonisti della nuova fiction di Canale 5 Svegliati amore ...La conduttrice originaria della Svizzera da lunedì 29 marzo sarà nuovamente dietro al bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Mediaset, per ricomporre la coppia con Gerry Scotti ...Sono stati sicuramente mesi molto intensi , gli ultimi trascorsi, per Gerry Scotti , uno dei più amati conduttori della televisione ...