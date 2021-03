Firmato oggi un programma pluriennale di collaborazione tra Cina e Iran

Advertising

amendolaenzo : Il #25marzo 1957 veniva firmato il 'Trattato di Roma', atto di nascita dell’UE. Dei sei fondatori, due erano Italia… - patriziaplini : RT @agenziademanio: ??Firmato con @unitorvergata l’atto che sancisce il passaggio in proprietà in favore dello #Stato di una vasta area fin… - Rabii_Youssous : RT @LeolucaOrlando1: Oggi a Torretta ho firmato un Protocollo di Intesa tra @PalermoCalcioFC, @libera_annclm e Città Metropolitana di Paler… - francescocolucc : RT @oss_romano: È stato reso noto oggi, mercoledì #24marzo, il testo del #Motuproprio — firmato da #PapaFrancesco — riguardante il contenim… - AlMaran83 : RT @OttobreInfo: 'Iran e Cina firmeranno oggi un accordo di cooperazione strategica e commerciale della durata di 25 anni. Il patto prevede… -

Ultime Notizie dalla rete : Firmato oggi

Governo

Dopo che ieri si sono disputate le prime due sessioni di prove libere ,nella terza sessione ... Moto2: le libere 3 Aron Canet hail giro veloce nelle prove libere 3 di Moto2. Lo spagnolo ...27 marzo 2021 - DAZN e TIM comunicano di averun accordo di distribuzione che, estendendo la partnership in essere, porta su TIMVISION i ...di utenza di circa 5 milioni di famiglie fino ad...ha firmato un contratto quinquennale con HBO. Basato sulla serie di romanzi fantasy di Martin Le Cronache del ghiaccio e del fuoco, Game of Thrones è la serie più grande e acclamata della HBO fino ad ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 23.839 casi positivi da coronavirus e 380 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono ...